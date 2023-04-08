屏縣斜坡樂團專輯《聲之初 Nasi》，獲全球音樂獎。(屏縣府提供)

屏縣斜坡樂團專輯《聲之初 Nasi》，獲全球音樂獎。(屏縣府提供)

2023 Global Music Awards全球音樂獎近日揭曉得獎名單，屏東縣政府出品的斜坡樂團《聲之初 Nasi》專輯獲得三項「作曲、專輯、專輯設計」大獎銀獎肯定，再次讓臺灣原住民音樂登上國際舞臺。

全球音樂獎設立目的主要是發掘與推廣更多元與獨特聲音，每年吸引世界各地音樂人角逐，在全球極具指標性意義。「聲之初 Nasi」專輯從全球作品中脫穎而出，獲得三項銀獎肯定，又一次為臺灣原住民族音樂躍上國際。另外金曲獎原住民歌手桑布伊也曾於2017年以《椏幹》專輯獲得該獎金獎殊榮。

《聲之初 Nasi》以聲音的「聲」與同音字生命的「生」為專輯概念，「Nasi」亦為排灣族語「生命」之意，用母語歌唱，返璞歸真，回到初始，共收錄六首曲目，由製作團隊挑選2021年斜坡上的樂團大賽參賽者優秀作品，包括噪癒樂團、摩登原人、洪比利、粉紅泡泡等4組樂團，由金曲製作人紀衍佑帶領樂團成員製作而成。

屏東縣長周春米表示，透過縣府品牌活動「斜坡上的藝術節」辦理的樂團大賽，主要為扶植原民音樂創作人才，推廣族語創作音樂，鼓勵族人將族語融入生活。未來也將持續支持族語專輯出版，以多元形式推動族語復振、保存及推廣工作，讓族群生命文化永續傳承，讓世界看見臺灣原住民，看見屏東。