新北市長侯友宜今被問到此事表示，台海關係攸關區域和平穩定。（陳慰慈攝）

總統蔡英文訪美會見美國眾議院議長麥卡錫，引發大陸當局不滿，宣布環台軍演3天，台海局勢緊張，新北市長侯友宜今被問到此事表示，台海關係攸關區域和平穩定，必須要以平等、尊嚴、友善好好看待，要以理性跟睿智方式來共同面對、相信保家衛國，守護中華民國民主自由的心願永遠不會變。

在總統蔡英文與前總統馬英九出訪美國與大陸先後返台後，大陸東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，中國人民解放軍東部戰區按計劃，從4月8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。