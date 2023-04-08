獨家》台南槍擊！男右胸中槍遭丟包醫院不治 12:442023/04/08 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市立安南醫院凌晨有傷者被丟包，搶救時得之傷者右胸中槍及腋下中刀，以傷重不治，台南市警方組專案追查。（示意圖/shutterstock達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有槍傷者遭丟包醫院，台南市安南醫院急診室門口8日凌晨2時許出現一名傷者，27歲徐姓男子右胸中1槍及右腋下中1刀，歹徒將其丟包就逃逸，醫護人員搶救宣告不治，警方已組專案小組追查。 永康狂人囝仔昌車禍身亡 台南道上避掉一場腥風血雨 86歲義大利前總理貝魯斯柯尼爆「呼吸困難」 送加護病房過夜 輪胎廠福利羨煞人 上班時間醫師進駐千名員工免費健檢 #丟包 #醫院 #安南醫院 #中槍 #專案 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗猴痘疫苗12日開打！ 衛生局籲符合資格者快接種 15:572023/04/07 健康 中職》象魔力左手肘不適 將先下二軍下週赴醫院檢查 17:562023/04/07 體育 梅艷芳親哥被99歲母斷絕關係 硬闖醫院探視遭擋竟大鬧 07:322023/04/05 娛樂 台中 寶寶體重暴衝 醫籲注意生長曲線 04:102023/04/05 地方新聞 稱瞞夫買股 施庭芳拿內線問命理師 04:102023/04/08 社會新聞 永康狂人「囡仔昌」駕BMW命喪國道 警：疑因斷掌無法掌控車況 23:032023/04/07 社會 遭88槍案「紅龜」剁斷雙掌 台南角頭駕BMW竟自撞慘死 10:482023/04/07 社會 車禍截肢學生積極復健 楊文科暖心打氣 04:102023/04/08 地方新聞 嘉基拚升格醫學中心 黃敏惠籲中央重視 04:102023/04/08 地方新聞 台灣港務重工公司營運創佳機 加碼投資台中港建營運基地 16:332023/04/06 生活 《電子零件》智慧建築案滿檔 群電Q2起飛 14:592023/04/06 財經 百日政績待檢驗 蔣市府：別急著罵人 04:102023/04/07 地方新聞 2023愛心獎歡迎團體參選 獎金18萬美元 09:002023/04/06 生活 一家4口丟包機場 旅行社找回護照「賠30萬」苦主不接受 17:552023/04/07 生活 嘉基醫院爭取升格醫學中心 黃敏惠：請中央重視雲嘉嘉醫療需求 14:362023/04/07 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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