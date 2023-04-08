原本預定今年底完工的宜蘭縣立圖書館工程，受到缺工缺料等因素影響，工程5次流標，一度被教育部收回4190萬元補助，但經宜蘭縣政府持續推動、調整規畫後順利發包，今（8日）舉辦圖書館開工動土典禮，工期24個月，但不包括內部裝修等工程，圖書館啟用時間勢必在2年後。

位於宜蘭市的縣立圖書館建設至今有39年，有管線老舊、漏水的問題，樓地板面積也不符現今縣級圖書館1萬平方公尺的標準；縣府爭取教育部競爭型補助計畫，規畫地下1層，地上3層的新館。

但期間受到疫情、缺工缺料影響，歷經5次流標，也因工程經費未執行，教育部收回4190萬元補助，宜蘭縣長林姿妙在拚連任期間，「圖書館沒了」更成為選舉攻防的焦點。

文化局表示，經縣府積極推動後順利發包，建設處也協助廠商工程檢視與溝通協調，新建圖書館館舍面積約1萬120平方公尺，中央補助2.5億元，縣款1.7億元，現有的舊圖書館將改建升級為「A館知識驛站─泛文學創作中心」，並興建「B館學習中心─泛科學創意中心」。

A館是特色閱讀空間，B館為動態學習空間，都有豐富的館藏，文化局說，會先完成主體工程建置，後續還有室內裝修等工程，主體工程預計2025年竣工，圖書館正式啟用時間仍未定，希望是愈快愈好。

林姿妙表示，縣立圖書館是宜蘭代表性的藝文知識基地，將充分利用館內空間與智慧化設備，使圖書館成為縣民休閒娛樂、學習教育的終身學習場域，期盼鄉親未來能多加利用，在此共學、共讀、共創。