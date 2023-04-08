Marz23即將推出全新專輯。（華納音樂提供）

Marz23即將推出全新專輯。（華納音樂提供）

Marz23繼日前驚喜宣布升格當爸，今再傳好消息、推出新單曲〈不愛自己了〉，將人生遭遇的困境與內心的孤寂寫進歌詞，是他在面臨嚴重低潮時創作的歌曲。Marz23不僅是歌手、Trash樂團主唱，如今又將成為爸爸，擁有多重身份的他感性表示：「不知道大家是否曾有過當想扮演好生命中各種不同角色時，卻一切都搞砸然後沒有人可以理解你；如果你曾感覺過，這首歌就是獻給你們的。」希望透過歌曲裡的放聲吶喊，讓聽者得以獲得療癒及解脫。

Marz23將於今年發行全新個人專輯，率先推出掏心掏肺之作 〈不愛自己了〉，將他最脆弱的模樣全然攤開，「這首歌的創作過程經過一層一層的堆疊，突然有一天我發現自己卡在一個無法自拔的狀況，突然覺得不能繼續這樣，於是在那一個時間點突然振作的寫了這首歌，當下的抒發至今回想還是很療癒。」表示低潮是來自嘗試突破時的撞牆期，好在自己撐過了。

MV引用著名哲學家尼采的《查拉圖斯特拉如是說》中的寓意，描繪一個人在進化成完人／超人之前，需要承受的孤獨與痛苦。Marz23在MV中歷經各種痛苦，包括扛石牆、淋雨等，最後他超脫這些苦難，看見一隻振翅的老鷹飛向天空，象徵著信心、勇氣及力量，這一切都是因為「愛」的支持。Marz23感性表示：「我會帶著各種身份、背負著大家對我的愛繼續走下去，也因為有大家的愛我才能一直堅持著。」也將這首歌獻給曾經覺得孤立無援、甚至把一切都搞砸的人，都能繼續相信愛。