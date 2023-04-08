有些人遇事時，因懶惰拖拉的個性，時常事情發生後才來處理解決；但有些人則是思想周到，總是未雨綢繆才安心，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、鼠、蛇、兔、龍的人不僅做事很有規劃，且執行力也非常強，能夠一步步完成目標。

▍生肖牛：計劃性強，勝券在握

生肖牛凡事三思而後行，做事有規劃和耐性，從來不做沒把握的事。特別是農曆2月和7月出生的朋友，這樣的特質非常強烈，總會長遠佈局，胸有成竹。不過，農曆4月和12月出生的朋友，雖很有計劃，但定力不夠，易中途放棄。

▍生肖鼠：善於計劃，萬全準備

生肖鼠時間觀念強，一分一秒都不想浪費，所以會在開始前就做好周全計劃，尤其是農曆1月和5月出生的朋友特別強烈，幾乎是無計劃便不行動。不過，農曆6月和9月出生的朋友，雖計劃周全，但多會中途生變，難以持續按原計劃行事。

▍生肖蛇：深謀遠慮，事先計劃

生肖蛇想得多，而且時常從長遠角度思考問題，希望一切盡在掌控之中，很害怕風吹草動，所以總是事先計劃，列出清單表，逐一執行完成。特別是農曆3月和10月出生的朋友，無論是大小事都會精打細算考慮好再行動。不過，農曆4月和11月出生的朋友，雖有長遠計劃，但容易虎頭蛇尾。

▍生肖兔：小心謹慎，步步為營

生肖兔凡事小心謹慎，且注重計劃，難以接受突如其來的任何事物，並希望事情都能先安排好，照計劃踏實執行，一步步完成目標。特別是農曆2月和12月出生的朋友，希望在行動前做好萬全準備。不過，農曆8月和9月出生的朋友，計劃雖周全，但中途容易受人影響而產生變數。

▍生肖龍：宏圖大志，運籌帷幄

生肖龍有遠大的志向和抱負，且追求成功慾望強烈。特別是農曆1月和11月出生的朋友，計劃性與執行力都很強。不過，農曆7月和10月出生的朋友，雖有計劃，但常常三分鐘熱度，計劃一再改變。