怎麼又是你！ 毒蟲開車違停人行道 連2天遭查獲這東西

北市警中山分局員警日前凌晨執行巡邏勤務時，發現一輛白色自小客違停在人行道上，遂上前盤查，結果一眼就認出開車的賴姓男子，因為前一天才查獲他持有含第三級毒品卡西酮的毒香菸，這回又再度查獲4支毒菸，當場將他逮捕帶回偵辦。

中山二派出所員警凌晨2時許，巡經民生東路一段時，發現賴男開車違停在人行道上，員警上前盤查時聞到車內飄散出疑似毒品的氣味，眼尖員警並在駕駛座車門旁置物空間發現疑似含有毒品成分的彩虹菸4支，經以毒品初步檢驗試劑測試內容物呈第三級毒品卡西酮陽性反應，而賴男前一天才遭警方查獲攜帶3支毒菸，不知悔改的態度令警方搖頭。全案訊後，依違反毒品危害防制條例移送行政裁罰。

中山分局表示，彩虹菸為混合型毒品，外觀與一般香菸類似，常在菸草中捲入第三級毒品卡西酮或K他命，甚至相互混和各式毒品，對人體危害甚鉅。

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