汪小菲近年不斷陷入紛爭，除了與前妻大S（徐熙媛）的官司敗訴，所屬公司還被爆酸辣粉含有害成分、近20人直播團隊出走潮等，母親張蘭更因打輸官司而積欠1.42億美元（約台幣43億）；想不到壞事再一樁，母子倆價值3億台幣的紐約豪華公寓遭法拍，因無人競標而被貸款方德意志銀行收回。

張蘭和汪小菲2013年在紐約曼哈頓中城砸1025萬美元（約3.15億台幣）買的高級公寓，如今卻因與股東的債務糾紛而無法保住；根據《美國僑報》報導，該棟高級公寓在去年被法院下令拍賣，5日下午在紐約州法院以700萬美元（約2.15億元台幣）起價開拍，最終沒人競標，被貸款方德意志銀行拿回。

汪小菲去年底因床墊之亂一度放話要來台灣，但隔日未出現，直到2日被網友發現社群IP位置在台灣，隨後S媽（黃春梅）證實汪小菲踏上寶島。據資深狗仔葛斯齊跟拍的影片，可見汪小菲2日和S媽準備一起上車，還開口：「丈母娘上車唄」，葛斯齊認為他們兩人名義上雖不是親家，但不曾改變稱呼，「所以有些微博上面的對罵，很多很多我覺得是情緒2個字，心底是認為家人」。當S媽和家人即將抵達大S豪宅前，汪小菲提前下車，選擇過家門而不入，被解讀為避免觸景傷情。

張蘭開直播帶貨時，被網友問及汪小菲仍叫S媽「丈母娘」一事，先回應：「他願意叫就叫唄！我也支持他這樣叫」，接著補充：「丈母娘都70多歲了！老人家嘛！見一眼少一眼！」此話一出讓許多網友不解，質疑有詛咒的成分，再度引發爭議。