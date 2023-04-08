基隆市長謝國樑新上任已滿百日，媒體「匯流新聞網」委託趨勢民意調查公司於3月31日執行民調，統計結果有接近7成（68.3％）滿意謝國樑之百日施政。其中包含推動「自強號增停南港站」、「行人友善」、「改善市容整潔」、「增加鄰里停車空間」等政策，都獲得多數市民肯定，也與綠營批謝跳票形成反差。對此謝國樑表示，感謝市民對市府的肯定，市府團隊一定會繼續努力，讓基隆成為更棒的城市。

根據趨勢民調統計，以市府推動「109車次自強號增停南港站」，便利通勤族轉乘捷運的政策，其中有74.4％市民表示滿意，15.6％不滿意，10.0％無意見。。

而市府表示最重視的「行人友善政策」，即在重要路口取締不禮讓行人違規車輛的部分，調查顯示有82.9％給予肯定，10.9％不滿意，6.2％無意見，可以看出市民對此政策有超過8成滿意度，對比市府先前提及車輛對行人肇事率下降3成的部分，可見路口安全改善市民有感程度高。

在「改善市容整潔政策」方面，包含拆除大型違規廣告、改善公共空間堆放雜物等環境與市容維護政策，統計數據顯示，有83.8％市民表示滿意，7.1％不滿意，9.1％無意見，顯示此部分也有超過8成的滿意度，落實有感。

最後，在整頓社區未使用土地，增加14個停車場，1020個汽機車停車位的「增加鄰里停車空間」政策方面，民眾79.3％給予肯定，12.0％不滿意，8.7％無意見。滿意度亦相當高，可見市民對市府舒緩停車問題有初步改善成效。

整體而言，謝國樑上任百日施政，滿意度獲得近7成市民（68.3％）給予肯定，僅2成左右不滿意（22.4％)，9.3％無明確意見。在交叉分析部分，其中國民黨支持者有91.0％給予肯定，民眾黨支持者有77.7％滿意；民進黨支持者不滿意度較高有48.3％，但也有42.8％滿意，可看出謝的施政滿意度有部分跨黨派的趨勢。

相對於7日民進黨團批謝是「跳票市長」，對比本次民調，顯然兩者有明顯反差，至少可看出多數市民對於謝市府百日施政是有好感的。

對此謝國樑接受本報訪問表示，感謝市民的肯定，他認為百日真的不太夠評鑑一座城市的表現，市府團隊一定會繼續努力，讓基隆成為更棒的城市。