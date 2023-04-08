LeBron hits from deep to extend the Laker lead to 11 👀



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羅素8日貢獻全場最高24分，「一眉哥」安東尼戴維斯也有14分、21籃板，攜手協助湖人121比107擊落少了4名主力的太陽，由於鵜鶘今天也以113比105力挫尼克，湖人目前繼續跟鵜鶘同以42勝39敗並列西區第7，僅落後西區第6快艇0.5場勝差。

太陽雖讓杜蘭特、保羅、戴文布克與艾頓等先發主力輪休，上半場仍靠佩恩、歐柯吉兩人火力，持續領先地主湖人，幸好羅素、馬利克比斯利兩人及時發揮三分火力，幫助湖人打完上半場，把比數追成61比62，不過安東尼戴維斯半場投6中1、僅拿5分。

雙方拉鋸僵局終在第三節快結束前，被湖人打出8比2小高潮率先打破，湖人也很快就把領先擴大到兩位數，儘管太陽仍想追上，可是羅素在比賽結束前接連投進3顆三分球，就是不給太陽任何追上機會，湖人最後就在自家主場以14分之差贏球。

除了羅素與安東尼戴維斯，詹姆斯也替湖人貢獻16分、6助攻與6籃板，里夫斯22分，比斯利21分，八村壘11分；太陽以克雷格18分最高，蘭戴爾17分、10籃板，歐柯吉16分，只打上半場的佩恩13分。