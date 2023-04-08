邱澤、許瑋甯因合作《當男人戀愛時》結緣，電影結束後兩人也延續好感情，在2021年底無預警宣布結婚，但兩人婚後仍忙於演藝事業，鮮少合體放閃。沒想到，近日兩人被發現一同聚餐，搭肩合影的模樣，讓一旁的陳美鳳也感慨：「在對的時間遇到對的人～就對惹。」

陳美鳳出道多年，在演藝圈累積好人緣，時常在社群平台上分享與朋友聚餐的近況，而她今日（8）凌晨再曬出合照，不僅可以看到好友藍心湄，眼尖的網友也發現，站在身後站的正是邱澤夫妻檔。尤其邱澤將左手搭在許瑋甯肩上，兩人緊貼並露出幸福笑容的模樣，閃瞎眾人，意外成為合照中的一大亮點。

此外，陳美鳳在文中寫下：「在對的時間遇到對的人～就對惹。」雖然沒有指名遇到了誰，但讓許多人聯想到邱澤和許瑋甯，不僅吸引萬名網友按讚，更紛紛留言讚嘆，「有亮點」、「什麼最美的總是都躲在最後面那」、「好幸福的感覺」、「真的，非常的認同」、「對了，連臉都夫妻臉到不行」。