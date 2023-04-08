觀察者網8日報導，歐洲航空公司空中巴士當地時間7日在官網發布消息稱，在法國總統馬克宏訪華期間，空巴直升機公司與中國直升機租賃和運營商上海捷德航空技術有限公司(GDAT)簽署了一份50架H160直升機的採購合約。這份合約是自2015年推出H160直升機以來，民用和公共市場上最大的單筆訂單。

該型直升機將主要用於能源領域，包括石油和天然氣平台的海上運輸、風力發電場和港口試飛，以及緊急醫療服務和其他市政公共服務任務。兩家公司還簽署了一項戰略合作協定，涉及支持和服務能力等議題，以確保H160在中國的長期的成功運行。

空巴直升機公司的執行長布魯諾·埃文稱，「我們很榮幸GDAT決定增加50架H160直升機，以擴增其原有的26架空巴直升機機隊。H160從一開始就被設計成多工直升機，因此能夠滿足各種需求。」

捷德航空董事長江文全表示：「這份合同是法中經貿合作的重要範例。極具創新性的H160是我們機隊的完美補充，使我們能夠續寫在中國市場以21架H225開啟的成功。我們看到H160在中國有很大的潛力，特別是在能源領域。」

空巴稱，H160是一款多功能直升機，能執行廣泛的任務，融合了空巴最新的技術創新。得益於減音的「藍邊」槳葉以及優越的外部可視性，直升機為乘客帶來卓越的舒適度，同時也使乘客和飛行員受益。H160憑藉發動機與飛機間的簡易維護方案，優化了運行成本，提供了全新的可用性標準。H160已經獲得了使用高達50％可持續航空燃料飛行的認證，並由兩台最新的賽峰直升機發動機的阿拉諾引擎驅動，可以降低15％的燃油消耗。