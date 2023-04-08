退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰，8日陪同前桃園市資科局長余宛如到南門市場掃街，笑說跟余宛如不熟，但見到余身懷六甲竟有勇氣投入選舉，讓他很佩服，強調政治想法可以不同，但國家認同只有一個，桃園人民有福就是他的願望，希望大家支持好的人才，電話民調唯一支持余宛如，讓她代表民進黨參加桃園區立委選舉，為桃園服務。

前桃園市資科局長余宛如參加民進黨內初選爭取桃園市第四選區立委提名，面對本月中即將開始電話民調，余宛如8日在退役少將、無黨籍議員于北辰陪同下到南門市場掃街拜票。

「政治想法可以不一樣，但國家認同只有一個！」于北辰說，只要熱愛這塊土地、熱愛中華民國的朋友，他都會情義相挺，況且這次是民進黨黨內初選，許多黨內同志不方便表態，自己是無黨籍，沒有包袱。他強調人有交朋友權利、也有選擇好朋友幫忙的權利，讓好的人才出來為桃園服務，不管中央還是地方，桃園人民有福就是他的願望。

于北辰過去曾任國民黨議員黃婉如競選總部主委，一度口誤把余宛如講成黃婉如，他笑說過去跟余宛如並不熟，余在桃園市政府服務時、他還在國民黨地方黨部服務，但余決定要參選桃園區民進黨內立委初選時有來拜訪，讓他驚嘆：「天啊，一個身懷六甲準備生寶寶的女生，竟然有勇氣出來參加選舉！」

于北辰直指自己參選議員時深知超累，桃園最小30平方公里，80里走遍也是走斷腿，他平時練行軍、身強體壯都覺得累，何況「負重行軍」，且余的行政資源跟他一樣坎坷，有勇氣出來，又是好的人才，在初選無人能幫忙下由他來推薦，給桃園新的選擇，呼籲大家接到電話別忘了唯一支持余宛如。

余宛如說，再3個禮拜就要「卸貨」，每天扛10幾公斤「重訓」行走8至10小時跟大家請託，的確非常累，笑說在訓練後現在健步如飛，「跟于將軍競走我應該不會輸太多！」，強調于北辰愛護台灣、愛護中華民國的理念和她不謀而合，更是超越黨派，符合她的選戰主軸「挺身而出、守護台灣、團結台派、贏回桃園」，謝謝于北辰陪同掃街力挺，強調選民的肯定、鼓勵就是她堅持到最後的動力。