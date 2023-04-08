與警發生推擠被趨離的男子倒地，現場大喊「警察打人！」。羅浚濱攝）

反生命園區男子持牌要進會場被阻止，向警方挑釁「抓我啊！」與警發生推擠。（羅浚濱攝）

縣府計畫在湖口鄉軍方撥用土地興 建新竹縣生命紀念園區，第2場說明會8日在新豐鄉忠孝公園舉行，警方派出上百名警力維安，因有反生命園區民眾持牌要強行要進入會場，向警方不斷挑釁「抓我啊！」被警強制趨離在推擠時倒地，爆發短暫警民衝突，引發現場「警察打人！」之聲。自救會在現場掛滿各式抗議布條和旗幟，發言要求縣府撤案!

說明會舉行之前，警方繩索將會場圍起，反生命園區自救會人員高喊「民政處長賴江海出來！」「新豐鄉長徐煒傑出來！」並有人罵徐是「狗娘養的！」

「我是人生父母養！」徐煒傑憤而跳到桌上激動說，他堅絕反對縣府蓋生命園區，他不是狗生狗養的，希望新豐鄉民是有水準的，不要用辱罵，用理性方式，堅絕抗議，堅絕反對！

立委林為洲發言時，有民眾罵「你是縣政府的狗！」他回擊「要聽就不要像狗一樣亂叫！」民眾則由高音汽笛回應。

林為洲說，他在3月12日已發文到縣府，主要有3點，1.請縣再加強與地方住民溝通，並聽取採納地方意見。2.為減少對地方環境衝擊，應考量該開發案的規模。3.火化場部分，宜與民間業者長生天合作，並只留殯儀館、納骨塔及自然環保葬區等設施。但台下有民眾說「什麼都不要！」

前立委徐欣瑩說，大多數人對生命園區都不了解，她也不懂縣府那根筋不對，火葬場沒有需求，民間的焚化爐沒有全開，根本無需增設火葬場為何要把新竹縣沒有迫切需的生命園區，造成民眾這麼多的恐懼與不滿。

徐欣瑩指生命園區經費30億，1年利息4500萬元，縣府可以此照顧弱勢，火葬場不要，納骨塔不要，空氣汙染都不要，生命園區沒有這個必要！

徐欣瑩當場簽下「政治人物反縣立生命園區承諾書」，認縣府可以找更偏僻的地方蓋，會場掀起「撤案！撤案！」之聲。

說明會讓登記民眾陳述反對生命園區的意見，有質疑縣府為開發竹北市台知園區，將把區內4個公墓要遷到湖口，犧牲新豐湖口民眾權益，湖口不要淪為殯葬鄉，要公園不要墓園，要求縣府撤案！