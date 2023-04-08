Eason將於7月再度攻蛋。（My Kan提供）

各界引頸期盼的7月音樂盛事！陳奕迅（Eason）的「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」台北小巨蛋限定7場，今8日中午在拓元售票系統開售，7分鐘完售7場7萬張票，得知此消息，Eason開心表示：「好瘋狂！好激動！午飯都不用吃就已經飽了～真的萬分感激大家！先讓我回口氣再說感受吧。」目前系統整理逾期未完成結帳票劵，預計今天下午2點半後釋出票券於拓元售票系統販售。