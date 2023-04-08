麥可喬丹在高地公園的豪宅空拍圖。（美聯社資料照）

黃蜂隊老闆麥可喬丹（Michael Jordan）的豪宅遭到一位青少年闖入，這是價值1500萬美元（新台幣4.6億）的豪宅。闖入者是18歲的海吉登（Raiden Hagedorn），他的意圖不明，鄰居報警將他當場逮捕。這所豪宅位於美國芝加哥北邊的高地公園，並不是喬丹的住所。

海吉登在美國時間4日下午4時闖入，也就是大白天的時候，他被起訴擅闖以及兩宗破壞私人財物的罪名。當時房子裡沒人，海吉登其實也沒怎麼樣，將於本月20日出庭，美媒估計只會是輕罪。

這所豪宅內有9間臥室、16間衛浴，喬丹在2012年就開始標價出售，最初是2900萬美元，隔年就跌至2100萬美元，過了10年都賣不掉，價格也一路重跌到1500萬美元。喬丹大概很久沒去這間豪宅了，他的紀錄片《最後一舞》是在別的場所錄製，因為喬丹不讓人拍攝他的家。

賣不掉的原因也可能是喬丹賣太貴，他1991年效力芝加哥公牛隊時以200萬美元買下這間豪宅。同時他的老戰友皮朋（Scottie Pippen）、庫柯奇（Toni Kukoc）都是鄰居，皮朋現在也賣不掉房子，只有庫柯奇成功脫手。

美媒《Sportico》報導，在《最後一舞》播出之後，喬丹該所豪宅吸引許多人前來看屋，但只是來觀光，沒一個是想掏錢的。公牛隊在2014年搬遷了訓練中心，距離高地公園比較遠，導致後輩的公牛球星例如羅斯（Derrick Rose）都在別的地方買房，所以喬丹一直賣不掉房子。