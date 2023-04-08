政府普發6000元，領取方式除了登記入帳，4月10日起至10月31日止，民眾也可以選擇ATM領現。LINE熱點也整理出「普發6000元的ATM領取地圖」，提供民眾查找距離自己最近的ATM領錢，而去ATM領現別忘了帶提款卡、身分證和健保卡。

下周一（10日）起開放民眾到ATM領取6000元現金，而LINE熱點也透過數位發展部提供的開放資料（Open Data），整理出「普發6000元的ATM領取地圖」，放在LINE熱點服務中，供民眾查詢。

而且使用方式很容易，點選連結進入頁面，LINE熱點會自動定位目前的位置，找出最近的ATM，但如果定位不太準確，可以按重新定位，也可以採取手動輸入地址的方式來操作。

到ATM領取6000元，務必要記得攜帶本人的提款卡、身分證與健保卡等雙證件，找到貼有識別貼紙的ATM，點選全民共享普發現金，再依照ATM畫面顯示的操作即可。而13歲以下的孩童，可由法定代理人代領。