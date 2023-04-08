日本陸上自衛隊一架載著高階將領等10人的UH-60JA黑鷹直升機日前失聯，由於事發前2分鐘最後一次通聯並無異狀，研判可能在這2分鐘內突發狀況，自衛隊持續進行海空聯合搜救。

日本共同社、日本放送協會（NHK）、時事通信社及琉球新報等報導，這架黑鷹直升機的雷達光點4月6日在沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失，機上10人下落不明，自衛隊共出動6架航機、2艘護衛艦持續進行海空搜救。

目前雖然已找到機上救生艇及寫有「陸上自衛隊」的機艙門等殘骸，但自衛隊研判機體其他部分可能沉入海底，所以也派遣1艘掃雷艦使用聲納展開搜索。

機上10人已知有8人是幹部，其中5人隸屬第8師團司令部，包括師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將），及4名軍階從一等陸佐（相當於他國陸軍上校）到三等陸佐（相當於他國陸軍少校）的軍官。坂本等人3月才剛上任。

其餘人之中，有4人隸屬第8飛行隊，1人隸屬宮古島駐屯地的宮古警備隊。

這架黑鷹直升機6日從宮古島起飛，原定在島周邊飛行。防衛省及國土交通省相關人士受訪時說，直升機與宮古島機場航空管制官進行數次無線電通聯後，也與鄰近的下地島機場航管以無線電通聯。

雷達光點消失前2分鐘，下地島機場航管告知進入管轄空域後要變更無線電頻率，機上人員回覆了解時，並未提及任何異常。相關單位研判，直升機可能在最後一次通聯後約2分鐘內突發狀況，陸上自衛隊正調查詳細經過。

當天在宮古島觀光的63歲前美軍陸戰隊員於下午3時54分看到這架黑鷹直升機，並拍下影像。他回想當時狀況說，直升機飛行高度大約450公尺，「看不出有什麼異狀」。

這名男性目前定居千葉縣，1980年代曾在沖繩服役，經常有機會搭乘直升機，他說，「聽到聲音就知道是黑鷹，希望能盡快順利找到」。