台南白河南寮社區每年4月進入螢火蟲季節，但受到降雨不足，山區缺水嚴重，導致螢火蟲能捕食的蝸牛、蚯蚓等生物減少，在食物源匱乏下，影響螢火蟲成長，今年賞螢季將延後舉辦，社區只能祈求老天爺趕快降雨，讓螢火蟲的生態恢復生機。

距離關子嶺溫泉區僅10分鐘車程的南寮社區，近幾年居民積極復育螢火蟲棲地，總長約1.8公里的賞螢步道，每逢4月至5月會出現萬螢飛舞景象，但今年因為少下雨，影響螢火蟲出來的時間。

南寮農村文化產業協會理事長侯春南表示，螢火蟲的幼蟲喜歡在無汙染、陰涼和潮溼的環境下生長，幼蟲主要捕食如蝸牛、蛞蝓及蚯蚓等生物，成蟲則會吃露水和花粉，今年截至目前因為白河山區雨下得少，螢火蟲也姍姍來遲，這幾天他巡山察看，雖然已見零星，但跟以往同期相比，數量還是差一大截。

侯春南說，去年雨季來得早，3月下旬螢況極佳，4月起就舉辦賞螢活動，不過今年因雨水不足影響，賞螢季開跑時間未定案，畢竟還是希望遊客來時，螢火蟲都已有一定數量，才不會讓他們失望而返。