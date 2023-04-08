許多民眾喜歡到美式賣場好市多（Costco）採買，近日賣場販售的舒潔衛生紙特價中，每串便宜65元，吸引大批會員搶購；不過有會員表示，買回家後發現特價的衛生紙每包為100抽，查看家中先前買的版本有110抽，質疑縮水。對此，內行網友表示，線上賣的是110抽、賣場是100抽，一直以來都沒變。

好市多舒潔衛生紙「100抽24包」組合有優惠活動，原價399元折扣後的價格為334元，活動到本月16日。該活動推出後吸引會員搶購，一名網友則在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文指出，昨（7日）在賣場購入該款衛生紙每包100抽，拿出家中先前買的版本，發現每包有110抽。

許多網友留言「原來是套路啊」、「沒發現耶，今天還拿3串」、「今天本來也要買，計算機按一按之後又默默的換了科克蘭的」、「雖說是3層，但使用後覺得很容易破」。

有專業網友表示，線上賣的是110抽、賣場是100抽，「規格本來就不一樣」、「單純以容量來說，一直以來現場就是100抽、線上110抽，沒有變過啊！」還有人精算，「現場334／2400抽＝0.139元／抽、網路979／6600抽＝0.148元／抽。」現場特價的還是稍微便宜一些。

原PO事後更新貼文表示，「謝謝大家解惑，以前都在網路買，今天第一次在現場買，原來有差別。」