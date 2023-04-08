中共海軍山東艦，5日前往西太平洋首次航訓。（摘自中國軍網）

總統蔡英文訪美會見美國眾議院議長麥卡錫，引發大陸當局不滿，台海局勢又緊張起來。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，中共正透過海巡艦巡航的方式模糊海峽中線，並試圖將此常態化，片面宣稱擁有台海管轄權。面對台海局勢的變幻莫測，邱臣遠提出三點呼籲。

邱臣遠今(8)日在臉書指出，中共對於蔡麥會做出強硬的回應，除表示要「堅決回擊」，也宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查行動」，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。另外，中美航母於我國東部外海發生對峙，邱臣遠說中國首艘國產航母山東艦組成的航母編隊，於4月5日穿越巴士海峽，經過台灣東南海域展開首次西太平洋訓練，由於適逢敏感時刻，美軍也派出尼米茲航母，我國海軍則派出拉法葉級、成功級巡防艦，台美協力監控警戒。

邱臣遠認為，這次中共解放軍並未如同上次裴洛西訪台時針對性軍演，但也發現中共正透過海巡艦巡航的方式模糊海峽中線，並試圖將此常態化，片面宣稱擁有台海管轄權。

面對台海局勢的變幻莫測，邱臣遠提出三點呼籲，包括一、國防部與國安單位應持續觀察中共海巡與美中航母動態，並事先針對相關可能行動擬定應處方式。二、面對中共陸續採取灰色地帶爭議行為，且頻繁出入我國周邊海域，國防部應審慎應對，以免擦槍走火。三、中華民國台灣是主權獨立的國家，面對中共的言行挑釁行為，政府應提高警覺，並給予適度回應，台海和平穩定是最高指導原則。