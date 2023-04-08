新北市原住民族部落大學在板橋435藝文特區舉行開學典禮，新北市長侯友宜穿上排灣族服裝、以校長身分到場。（陳慰慈攝）

新北市原住民族部落大學在板橋435藝文特區舉行開學典禮，現場展示學員過去學習的成果。（陳慰慈攝）

新北市原住民族部落大學今在板橋435藝文特區舉行開學典禮，新北市長侯友宜穿上排灣族服裝、以校長身分到場致詞表示，多次獲中央評鑑肯定的部落大學，今年邁入第19年，將為市民提供更多元豐富的「原民學」學習場域。

被問到今穿排灣族傳統服飾出席有無戰士出征的感覺？侯友宜說，不管是哪一族他都非常喜歡，每次原住民部落大學開學他都會穿上不同族的服飾出席，希望原住民在新北能安居樂業並延續傳統文化與技能。

新北市原民局表示，部落大學多年來尋覓在地耆老傳承原住民族文化，其中來自汐止區阿美族的張廣安老師，小時候居住在部落，跟著父母到山裡工作，在工作時吟唱的工作歌，是他童年最深刻的印象，即便後來到了都市生活也一直心心念念，促使他成立老鷹文化藝術團，並透過在部落大學開班，讓族人學員在都市裡不失根地繼續傳唱古謠，他的用心，也獲得111年度班級評鑑績優成果。

原民局指出，今年部落大學在全市18個區，規畫46門多元課程，從原民文化傳承到都市族人健康經濟，推動特有的都會型部落大學，讓都會區族人在輕鬆活動中，吸收新知，課程已於3月中起陸續開課，有興趣民眾都可報名參加。

開學典禮上，侯友宜也代表部落大學發放獎狀、聘書給所有全勤學員與講師，並啟動以象徵各區種子教師培育人才，源源不斷、終身學習的意象動畫，期許能讓原住民族文化一代一代傳承下去，會場也展示歷年學員的各項成果且提供招生體驗，現場吸引超過百名學員與民眾到場參與。