澎湃新聞8日報導，中國氣象局透露，大陸未來十天冷空氣頻繁，9日起沙塵天氣將捲土重來。根據大陸中央氣象台預報，未來十天，中國冷空氣活動頻繁，但整體強度較弱，影響時段主要在9日至11日以及12日至15日。未來冷空氣對北方地區的影響更大，氣溫起伏更為明顯，南方的氣溫則相對平穩。9日起，北方地區沙塵天氣發展增多，需注意做好防護。

9日至11日，受冷空氣影響，西北地方東部、內蒙古、華北、東北、黃淮等地氣溫將先後下降4℃到8℃，上述部分地區有4到6級風，陣風7到9級。新疆東部和南部、內蒙古大部、甘肅中西部、青海北部、寧夏、陝西北部、華北、東北地區等地自西向東有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆東部和南部、內蒙古中西部等地的部分地區有沙塵暴。12日至15日，另一股冷空氣將自新疆開始自西向東影響中國。

在降水方面，未來幾天中國降水整體較弱。8日至10日，新疆北部、青藏高原東部將有小到中雪（雨）或雨夾雪，其中，阿勒泰北部和天山山區的高海拔地區有大到暴雪；10日至11日，內蒙古東北部、黑龍江大部將有小到中雪（雨）或雨夾雪，部分地區有大到暴雪。

氣象專家提醒，冷空氣影響下，北方氣溫多起伏、風力較大，公眾需關注溫度變化，外出注意遠離看板、臨時搭建物等設施。

9日起，北方沙塵天氣發展增多，公眾需關注預報、預警資訊，及時關閉門窗，外出時需做好呼吸系統防護工作，並關注能見度較低對交通的不利影響，注意出行安全。