台語歌王洪榮宏與有「小鄧麗君」封號的歌手張瀞云結婚，6年來感情相當甜蜜，張瀞云稍早突然透露近來去做健康檢查，發現肝臟出現3公分的不明物體，被告知得再進一步做斷層掃描，腦海中設想過諸多狀況的她，不免感概：「我一定要記得簽放棄急救同意書」。

張瀞云日前到醫院做X光檢查，診斷出肝有3公分不明物體，因此醫生建議得再做進一步斷層掃描，而在等待斷層掃描的兩個星期中，腦中不斷浮現開刀、化療及生死問題，對於若被告知要做化療，自己是否願意去做？她強調並非怕死，而是不想接受化療的痛苦，屆時會記得簽放棄急救同意書，但也無奈表示：「家裡的農舍都已經快完成了，我是不是沒有機會去享受我理想中的田園生活了？」

張瀞云表示在回診時，當下心情有如在等候判刑，因此不斷向上天禱告，老公洪榮宏也在工作結束後，立刻飛奔到醫院陪她看診斷報告，好在醫生看完後告知她「應該是良性的」，雖然正確結果要等兩個禮拜才會出爐，但至少先放下心中一塊大石，老公洪榮宏開心表示要請她吃大餐慶祝，見到老公這般貼心舉動，讓她忍不住笑稱：「我才發現到原來他也很為我緊張！我以為他沒神經」。

對此，網友紛紛留言：「別想太多勇敢面對，未來不可期，明天未知數，把握今天向前走」、「不要亂想，要保持好心情」、「還是要小心處理，一點不能大意」。