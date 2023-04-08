4月11日19時西方天空樣貌。（北市天文館提供／張芷瑜台北傳真）

最亮行星與最美星團下周夜空相遇，北市天文館表示，4月11日將出現「金星合昴宿星團」，當日19時，西方天空最亮的就是金星，亮度達-4.0等，昴宿星團在其右側不到2.5度，在金星指引下容易辨識，此星象沒有規律出現時機，可把握機會觀賞。

天文館說明，昴宿星團又被稱「七姊妹星團」，是位於金牛座的年輕疏散星團，由數百顆形成不到一億年的藍色明亮恆星組成，周圍散布大量氣體與塵埃，肉眼即可看見，若以雙筒望遠鏡觀賞或透過天文攝影更壯觀，堪稱全日最美星團，在當晚21時西落前都可觀賞。

除了最美星團，天文館表示，4月12日是今年首次「水星東大距」，在「大距」前後幾天，常被陽光掩蓋的水星，與太陽夾角達到最大，那時就是最適合觀賞的時機。

天文館也說，水星在12日與太陽相距可達19.5度，黃昏天色漸暗後，就會出現在西方低空，以肉眼或雙筒望遠鏡即可看見亮度0等的水星，若透過天文望遠鏡放大，還可看出它如弦月般的外觀。