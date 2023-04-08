彰化縣福興穀倉。（彰化縣政府提供）

一年一度的「台灣設計展」今年已邁入第21年，以往從未在彰化縣舉辦，繼去年由高雄市主辦後，2023、2024、2025等3年的主辦地也在近日出爐，將分別由新北市、台南市及彰化縣主辦。「台灣設計展」將首度移師彰化縣，業界相當期待。

彰化縣政府指出，「台灣設計展」將設計導入城市，於兩周的展期內濃縮呈現。繼2022在高雄之後，近3年主辦城市出爐，2023年在新北市，2024年在台南市，2025年則將在彰化縣舉辦。該府有信心將帶來截然不同的設計盛宴，敬請各界拭目以待。

彰縣府表示，台灣設計展由經濟部工業局、台灣設計研究院（設研院）輔導協助各縣市政府來執行，每年都有不同的主題，2025年將在彰化，這是彰化首度舉辦「台灣設計展」，雖然距離舉辦時間還有兩年，但初步主題已出爐，將以彰化市及鹿港鎮為兩大展區。

2025年由彰化縣主辦的「台灣設計展」活動預計在福興穀倉、鹿港老街、扇形車庫等地展開，透過文化、產業與生活3大主題面向，以設計力擘畫一個農工並進的城鄉家園，讓3百年來半線在地的文化傳承結合全新的未來趨勢，開創彰化城鄉新願景。