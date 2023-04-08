第二屆「高雄市勞工自治委員會」共有12名各行各業勞工代表及3名專家學者代表，其中更延攬高雄醫學大學附設中和紀念醫院王肇齡主任，及高雄大學陳月端校長，借重2位在醫學與法律的專業長才，提供寶貴的興革意見並直接參與決策，讓政策討論兼顧多元面向與專業，以更全面保障勞權，提升整體勞動環境。

「高雄市勞工自治委員會」於7日下午於高雄市政府召開第二屆第一次會議，並由召集人高雄市長陳其邁頒發第二屆委員聘書，包括12名勞工代表及3名專家學者代表。其中延攬高雄醫學附設中和紀念醫院職業及環境醫學科主任王肇齡，及高雄大學陳月端校長，借重2位在醫學與法律的專業長才，預防包括職場人因危害、過勞與不法侵害；並對母性勞動健康保護、勞動平權及保障勞動三權等議題，提供寶貴的興革意見並直接參與決策，讓政策討論兼顧多元面向與專業。

陳其邁表示，對於數次開會時委員提出的建言，市府團隊也透過實際成果來顯示兢兢業業推動職場安全與開發就業市場，全力照顧好每一位勞工朋友。他強調，高雄近2年來職災數持續下降，去年失業率下降至3.6％，下降幅度為六都之首；在這次會議中，對於基層勞工關注的環境衛生、健康休憩與優質生活議題，也請各局處加強配合協助。

另外勞工代表與專家學者委員名單，全國產業總工會理事長江健興、新高市產業總工會理事長何政家、財團法人臺灣更生保護會高雄分會講師何美惠、台灣石油工會第一分會常務理事吳明發、高雄市總工會新任理事長林明章、長興材料工業公司企業工會理事長林進源、高雄市家事職業工會秘書凃雅慧、中鋼公司企業工會理事長陳春生、高雄大學校長陳月端、台船公司企業工會理事長張益得、高雄市公務機關總工會理事長黃豐翔、高雄縣總工會監事會召集人黃敏安、大高雄理燙髮美容職業工會理事長鄭鳳珠、台灣鐵路工會高雄分會理事長霍善屏。