針對9026客運問題，7日下午公路總局進行路線審議會議，邀集交通部公路運輸單位、審議委員、台北市區監理所等多個單位進行審議，立委蔡適應服務處、基隆市政府均派員表達意見。蔡適應表示，會議中多數審議委員原則同意讓公路總局公告第二家業者參與經營。他也會嚴格要求業者台北端都要進入南港轉運站，務必解決目前通勤問題。

由於客運9026路線脫班、延遲問題仍持續發生，甚至要多家業者支援， 7日下午公路總局為解決此爭議，召開路線審議會議，會中邀集交通部公路運輸單位、審議委員、台北市區監理所等進行審議，立委蔡適應服務處及基隆市政府均派員表達意見。

蔡適應說，在公路總局的會議中，討論許多9026路線目前業者的爭議事項，以及後續處理方式，其中多數審議委員原則同意讓公路總局公告第二家業者來參與經營，基隆市政府交通處也派員參加、表達意見，詳細的公告內容待公路總局說明。

蔡適應強調，9026路線因業者經營不善，對通勤市民造成不便，影響相當深遠，他一再提醒公路總局台北市區監理所注意，雖然目前已協調多家業者先行支援，但這只治標不治本。因此，後續路線公告第二家業者的合作方式，他請公路總局務必把誘因給足，並且需和業者清楚說明，台北端之車輛全都要入進南港轉運站，同時公路客運APP的車輛到站顯示務必精準，他會嚴格要求，守護基隆市民的交通權益。