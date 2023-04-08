外號「象迷娘」甜美女網紅陳天仁2021年嫁給大她9歲的男星周孝安，兩人雙喜臨門婚後生下一女，而陳天仁的爸爸陳文榕被起底是五洲製藥廠長。近日，則有網友在《Dcard》發文，懷疑陳天仁和周孝安是否婚變？不僅近期看不到兩人合照，女方似乎搬家，周孝安白色情人節當天僅曬與周曉涵合影，讓人霧裡看花，雙方經紀人對此也回應了。

周孝安先前演出偶像劇《必勝大丈夫》和陳天仁進而相識相戀，2021年閃電宣布結婚，一個月後再公布已經懷孕滿三個月，將迎接腹中女寶寶，而陳天仁更感謝周孝安的照顧，留言寫下：「真的謝謝神隊友每天的細心照顧嗚嗚嗚，未來還要請把拔多多指教了！」

周孝安和陳天仁登記結婚後，懷舊網路紅人「張哲生」則在臉書分享陳天仁父親身分大有來頭，是藥商廠長，並分享五洲製藥20年前就是請陳文榕拍攝廣告，當時他的頭銜是品管部經理，如今新廣告再請他代言，頭銜升格為「廠長」，陳天仁也大方回應：「五洲製藥真的是良心事業，從小爸爸就跟我講一些製藥業的故事，也常常告訴我吳先旺前董事長對他說過的一些觀念，董事長一家人都是如此善良、大器。」

而周孝安和陳天仁去年底還有發合體照片放閃，近日卻被網友發現：「這對明星夫妻是不是離婚了？」，指女方的IG最近都是情緒低落的感觸，還帶著女兒搬家，近況照片裡不見周孝安，而周孝安白色情人節不發和老婆的合影，「反而是周曉涵還比較像他另一半，看好久越看越奇怪，想說該不會是離婚了吧⋯」。對此，《中時新聞網》求證孝安的經紀人蜻蜓回應，「今天周孝安全壘打（工作滿檔），沒辦法好好跟他通電話，稍晚有答案才能回覆。」也表示這2天周孝安工作沒異樣。而陳天仁經紀人則回覆從昨晚至今都還找不到人。