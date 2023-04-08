針對4至6歲幼童打造專屬小小英雄培訓基地的「第1屆中華奧會小小英雄運動會」，今天在新北市新莊體育館展開為期兩天賽事，今天開幕儀式現場超過600位小小英雄，由爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶領參加人生首次的運動會，兩天活動有近2000位小小英雄報名，場面相當熱鬧！

首屆小小英雄運動會設置田徑、跆拳道、羽球、體操、足球、槌球、射箭、桌球、舉重、劍道等十項運動競賽及體驗項目，希望小朋友從小接觸運動，享受運動的樂趣。開幕儀式特別模擬奧運氛圍，由羽球男雙金牌王齊麟及李洋、射箭銀牌湯智鈞、拳擊銅牌黃筱雯4位東京奧運英雄舉旗手持奧運會旗進場，中華奧會主席林鴻道、行政院長陳建仁、教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌等貴賓一齊歡迎小小英雄們進入會場。

林鴻道表示，中華奧會除了守護選手、促進運動發展以及作為選手的最佳後盾之外，更致力於推動「運動從小開始」，這次希望透過「第1屆中華奧會小小英雄運動會」的舉辦，讓小朋友帶出全家人，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶都來親身參與運動，留下歡樂回憶，進而推動奧會向下扎根及提升全民運動風氣目標。

提供優秀場地的侯友宜表示，「我相當認同運動是一個好習慣，期待這兩天可以帶給孩子健康、快樂、喜悅的運動環境，鼓勵小朋友輸了不要哭、跌倒了爬起來繼續往前走！」陳建仁則說，「非常感謝所有的家長願意帶小朋友一起來參與，從小開始接觸運動、培養興趣，把運動帶入生活，希望小朋友可以盡最大的努力，勝利不要驕傲、失敗也不要氣餒，學習運動家的精神。」

小小英雄運動會的田徑、羽球、足球、跆拳道及體操特別安排示範賽，邀請專業小小運動員來示範該項運動，讓現場的家長及幼兒園老師及小小英雄們對運動有更深、更廣的認識。其中羽球示範賽更是驚喜邀請到王齊麟及李洋加入，和小小運動員搭配對打，向下傳承。

前陣子奪下生涯第2金的黃筱雯也很開心看到這麼多小朋友熱愛運動，期待下一屆小小英雄運動會可以增加拳擊項目讓小朋友初步認識這項運動；湯智鈞表示看到來參加的小朋友，讓他想起最初接觸射箭時的單純和快樂，認為從小推廣運動一定能讓台灣未來的運動員越來越厲害。