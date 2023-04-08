金門縣政府期盼藉由「運動i台灣2.0」計畫，拓展更多運動人口，鼓勵民眾踴躍出門運動。(圖／金門縣教育處提供)

「2023年運動i台灣2.0-軍經自由車之旅」吸引不少熱情民眾一家大小結伴騎車同行，增進親子天倫之樂。(圖／金門縣教育處提供)

由金門體育會辦理的「2023年運動i台灣2.0-軍經聚落歷史文化巡禮-軍經自由車之旅」，今(8)日上午8時30分在金湖中正公園廣場集合出發，展開全長約30公里的騎乘快樂行，沿途行經不少風景名勝與戰地秘境，讓參與的騎士們大讚不虛此行。

近幾日金門地區雖受鋒面影響，連日下起陣雨，春寒陡峭，但今天一早仍吸引不少熱情民眾一家大小結伴騎車同行，包括金門縣政府參議陳祥麟及黃雅芬夫婦也特地報名參加；金門體育會理事長唐麗輝、秘書長辛雷達、金門縣立體育場長林蔚尚、金門縣政府教育處科長莊凱倫等人，也到場為參加活動民眾加油打氣。

金門體育會表示，「運動i台灣2.0」為多元化之系列活動，總計分為3個項目，第1項活動已於3月18日舉辦雙塔健行活動，以健走方式，遊覽茅山塔及茅山塔周邊軍事營區，水頭洋樓群，金門城戰備道，碉堡群等；今日舉行的第2項活動，由參與之民眾騎乘自由車，展開尋找金湖九宮格秘境之旅；至於第3項活動預訂於5月13日舉行慈湖濕地生態之旅，以慶祝母親節，親子同行，走在慈湖濕地周邊，貼近自然生態，增進親子天倫之樂。

今日上午舉行的軍經自由車之旅活動，騎乘全程約30公里，並自中正公園(起點)-往太湖路一段-左轉經武路-左轉環島南路4段(中興堡、天空之城、高洞)-環島南路5段-金港路(媽祖公園搏筊、料羅鋼堡、南石滬喊泉)-四維路到東村往峰上(峰上巡檢司（休憩點三哨戰車)-環島東路四段(農試所)-三多路-右轉自來水廠-左轉太湖畔漂浮船、斑馬線至中正公園（終點)，以完成九宮格集章方式，兌換主辦單位準備之精美紀念品，活動於上午11時許順利完成。

金門縣政府也希望藉由「運動i台灣2.0」的計畫，拓展更多運動人口，鼓勵民眾踴躍出門運動，以增進國民身體健康。