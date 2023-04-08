新北市警察局警犬隊常在各個救災、偵查現場出現，警犬帥氣正義形象深植人心，許多警犬退役後都造成「領養潮」；警犬隊近日在臉書公開，今年將會有5隻警犬將畢業走入家庭，希望有善心人士能領養，同時曝光每隻警犬燦笑照片，讓網友大喊「好想要全部帶回家啊」、「每隻都值得有個溫暖的家」。

新北市政府警察局警犬隊臉書「NTPD K-9 Unit」發文表示，自從去年警犬畢業生領養大會結束後，警隊不斷收到外界想要給辛苦工作大半輩子的夥伴一個家的消息，PO文中表達滿滿感謝「讓我們知道原來有愛、願意付出的人這麼多」，稱今年將有5隻警犬將畢業走入家庭，希望能有好心人能領養。

新北警犬隊近日在臉書公開，今年將會有5隻警犬將畢業走入家庭，希望有善心人士能領養。（翻攝自臉書「NTPD K-9 Unit」）

警犬隊提到，考量到領犬員會定時探訪他曾經的夥伴，希望領養家庭能在北部，有意願者可在線上遞出申請表，「正式宣佈『2023年第一波警犬畢業生找家活動』開始」，稱給自己也給狗狗一個機會；曝光的照片中，每隻狗露出笑容，有的胸前還掛著「POLICE」扣環，相當可愛。

其他網友留言「祝福每個超棒的孩子都可以擁有幸福的家」、「每位退休警犬都值得擁有一個溫暖的家，一定要快樂幸福喔」、「太帥啦！一定搶破頭的」、「好想要全部帶回家啊」、「恭喜畢業了，希望都能幸福」、「我們家需要這樣的孩子」、「好棒，畢業了，可以好好的玩耍撒嬌了」。