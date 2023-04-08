北市民權東路與行愛路口7日上午8時50分，發生一輛公車拋錨導致交通大打結的意外事件，警方立刻出動交通快打，由6名員警合力將公車推到路邊，迅速排除交通障礙。
員警在現場交整時，發現一輛公車因電瓶故障導致拋錨，當時因正值內湖科學園區上班尖峰時間，造成後方車流回堵，員警立即通報分局勤務指揮中心，啟動交通快打警力到場。
警方為避免引發追撞事故及紓解車流壅塞情形，指揮公車駕駛先上車打空檔並握好方向盤，由現場7名交通快打警力合力將拋錨公車推至路邊不影響交通地點，迅速排除突發交通障礙，維護內科地區上班車流順暢。
內湖分局指出，駕駛人上路前應做好車輛基本檢查，才能避免車輛故障情事發生；如行駛途中遇有車輛熄火等狀況時，切勿驚慌，可先逐漸降低車速，並將車輛行駛停靠於路邊安全處所，同時開啟車輛警示燈及於車輛後方擺放故障警示牌，以維護行車安全。
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