新華社8日報導，針對蔡英文以過境為名訪美與美國眾議長麥卡錫見面，大陸兩岸專家受訪指出，中方採取堅決反制措施，完全正當、合理、必要，充分彰顯維護國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力，鮮明亮出維護台海和平穩定理性負責的態度。

廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，蔡英文的「過境」動機絕不單純，美方為所謂「過境」提供便利背後自有盤算，一個是企圖「倚美謀獨」，一個是意在「以台制華」。蔡英文勾連美國反華勢力玩這種「過境」把戲已有多次，「司馬昭之心，路人皆知」。

「美國反華勢力與蔡英文一拍即合，公開為蔡英文台獨挑釁撐腰打氣，企圖通過打台灣牌來為中國統一設置障礙，遏制中國發展進步、阻撓中華民族偉大復興。」李鵬說。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣說，美國一些極端政治勢力在台灣問題上已食髓知味，打「台灣牌」不停手；蔡英文接近「畢業之旅」的「過境」訪美之行，顯然也想尋求政治或歷史「突破」。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺強調，台灣問題歷史經緯清楚，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑。「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國內政，不容任何外來干涉。」

南京大學台灣研究所所長劉相平指出，美方在中美三個聯合公報中作出鄭重承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分，白紙黑字，清清楚楚。中美建交以來，歷任美國政府均明確要奉行一個中國政策。

朱松嶺認為，美方口頭上稱奉行一個中國政策，實際上不斷「切香腸」，企圖歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則。

美國反華勢力長期企圖介入台灣問題，但在中國人民堅決鬥爭下，圖謀一次次遭到挫敗。「美方種種言行無法改變台灣問題是中國內政的性質，無法撼動台灣是中國一部分的地位，無法動搖國際社會一個中國原則的廣泛共識。」李鵬說。

李振廣指出，蔡英文此次「過境」訪美，引發台海局勢新的動盪。麥卡錫與蔡英文見面，是對一個中國原則的侵蝕和破壞，美方完全明白中方立場。台美勾連破壞一個中國原則在先，中方不得不堅決反制，這完全正當、合理、必要。

「堅決維護國家主權和領土完整，中方說到做到，也是以理性負責的態度維護台海和平穩定。」他說。

新華社報導，專家指出，無論「倚美謀獨」還是「以台制華」，都會導致兩岸關係緊張動盪，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景，給台灣帶來災難性後果，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。

李鵬說，美國反華勢力越來越口無遮攔和肆無忌憚，民進黨當局一味甘當美遏華馬前卒，投靠美國無異於「抱薪玩火」，為謀「獨」不擇手段，在錯誤道路上越走越遠，將會給台灣帶來嚴重後果。

劉相平指出，民進黨當局「倚美謀獨」加劇台海局勢緊張，台灣社會愈加不滿，批評聲浪高漲。「美國從不關心台灣前途和民眾福祉利益。逼迫台積電搬到美國，把武器賣到台灣，明擺著是要挖空台灣，讓台灣百姓當戰爭炮灰。」

朱松嶺說，民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，不得人心。「台灣民眾愈加看透台美勾連的醜惡戲碼。要和平、不要戰爭，要發展、不要對抗，才是島內主流民意。」他指出，近期兩岸交流回暖，台灣社會希望儘快恢復兩岸交流往來的呼聲強烈，就是明證。

「台灣前途在於國家統一。」劉相平呼籲，廣大台灣民眾應徹底認清美國「以台制華」不良居心和嚴重危害，充分認識「統一有好處、台獨是絕路、美國靠不住」，順應歷史大勢、堅守民族大義，堅決反對台獨和外部勢力干涉，與大陸同胞共同維護中華民族整體利益。