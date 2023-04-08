總統蔡英文今天款宴美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率領的訪問團，總統致詞感謝訪團以行動展現對台灣的支持，盼台美持續加強安全合作，也希望兩國能在台美21世紀貿易架構下完成更多談判。

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）日前率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問，總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團，外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等人陪同。訪團在台期間晉見副總統賴清德、拜會立法院，並接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，針對台美議題交換意見。

蔡總統在午宴正式開始前致詞表示，很高興剛回台灣就能接待麥考爾訪團，感謝麥考爾首次以外委會主席身分率團來台，以行動展現對台灣堅定的支持，也感謝訪團對台灣議題的重視以及在美國國會對台灣的支持，讓台美關係大步向前，期待未來能有進一步合作。

蔡總統說，長期以來，美國國會都是推動台美關係發展的關鍵力量，麥考爾主責的外交委員會更是重要角色，今年新一屆國會開議時，美國眾議院就以壓倒性比數通過台灣保證落實法，讓台美關係更加深化。

她表示，另外美國國防授權法、綜合撥款法都納入多項強化區域安全合作，以及支持台灣提升防衛戰力的倡議，這也是以立法方式實踐對台灣安全的承諾。

蔡總統說，她期待台美持續加強安全合作，貿易部分，也希望在台美21世紀貿易架構下完成更多談判，建立更緊密夥伴關係。

她表示，近年來威權主義不斷擴張，民主國家之間的合作更顯重要，台灣人熱愛民主、追求和平，也會善盡社會責任，將持續與美國等理念相近國家共同捍衛民主自由價值。（編輯：郭無患）1120408