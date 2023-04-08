清水區臨港路5段和臨港路6段交叉路口車禍，造成4人受傷。（民眾提供）

清水區臨港路5段和臨港路6段交叉路口車禍，大貨車疑方向盤失靈衝撞其他車輛。（民眾提供）

大貨車疑方向盤失靈衝撞3車 怠速車360度旋轉成廢鐵

台中市清水區8日上午發生車禍，一部大貨車行駛臨港路5段，疑因方向盤失靈，車輛往右偏行後衝撞，波及其他3部車輛，造成4人受傷，緊急送梧棲童醫院救治，駕駛均無酒精反應，事故原因待警方釐清。

台中市消防局指出，上午10時46分獲報稱清水區臨港路5段和臨港路6段交叉路口車禍，有民眾受困，立即派遣梧棲、清水及沙鹿分隊，共計出動4車11人前往搶救。

消防人員到場後協助脫困， 50歲小貨車駕駛左膝撕裂傷、頭腫痛、意識清楚， 40歲休旅車駕駛右手變形、肢體擦傷、頭部撕裂傷，30歲休旅車女乘客右腳開放性骨折、意識清楚，3人緊急送往梧棲童綜合醫院。另1名傷者則自行就醫。

警方指出，一部大貨車行駛於臨港路5段外側車道往國4方向，駕駛自稱因方向盤失靈，造成車輛往右偏行，擦撞同向路邊停車兩部車後，其中一車再推撞前方小貨車，造成4人受傷，駕駛均無酒精反應，肇事原因待釐清中。

由監視畫面顯示，大貨車突然往右前方衝撞，一輛怠速的小客車被撞的360度旋轉，體車嚴重凹陷，幾乎成廢鐵，畫面相當驚人，其他被波及的車輛也慘不忍睹。