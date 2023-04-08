大陸女星景甜2018年認愛桌球選手張繼科，隔年卻宣布分手，震驚大陸演藝圈。日前張繼科被爆料因欠下巨債，所以用景甜的私密片抵債，引起大陸官方大動作調查；雖然景甜事後都未出面回應，但有媒體在5日拍到她現身重慶機場，看起來心情未受到影響。

張繼科被爆因賭博欠下500多萬元人民幣（約新台幣2200多萬元），於是將景甜的私密片拿來抵債，隨後債主轉向景甜勒索2200萬元人民幣（約新台幣9730萬元），儘管最後降價至1700萬元人民幣（約新台幣7500萬元），但景甜決定報警解決。

整起事件發生在2019年底，該債主也被判7年徒刑，於2020年入獄。怎料，近日該事浮上檯面，張繼科的品牌代言因此被取消，甚至引起大陸官方的注意，下令全面清查，包括是否有人犯罪、誹謗或混水摸魚。

對此，景甜選擇沉默，讓風波漸漸淡去，讓不少網友佩服她的淡定。風波延燒數天，景甜5日被拍到現身機場，在助理陪同下通過VIP通道，並搭車前往酒店，戴著帽子、墨鏡、口罩，身穿棕色大衣掩蓋全身，看起來十分低調。