大客車駕駛人力荒，且目前在職的大客車駕駛有高齡化的趨勢；有業者建議以「外籍技術移民」來補充人力缺口，並以正在各大專校院就讀的外籍生做為外籍技術移民的潛在對象，薪資相信也有吸引力，對大客車業者、乘客以及外籍生來說是三贏。

根據公路總局統計，到今年2月領有大客車職業駕駛執照約8萬6905人，但實際登記駕駛約2.9萬人（公路及市區客運業約1萬2000人、遊覽車約1萬6776人）。缺員部分，公路及市區客運業缺員約1818人，客運國道長途611人、北部674人、中部374人、南部159人；遊覽車約3000人。

首都客運總經理李建文表示，他很早就主張大客車駕駛開放技術移民，因為目前我國法規是要考職業汽車駕照必須有中華民國身分證或是居留證，在不修改交通法規的情況下，業者希望政府能開放技術移民，讓有意願或能力從事汽車運輸業者能夠優先納入我們中華民國國籍；至於語言的部分，申請移民的過程就必須通過語文及文字等這些生活能力的門檻。

至於技術移民的潛在對象，李建文認為可以找各大學院校就讀的外籍生。「最近我接待某些大專校院學生來參觀我們公司，裡面就有很多外籍生，我很歡迎他們留在台灣，未來若考上職業大客車駕照，就來我們公司上班！」李建文說，這些外籍生一來年輕，二來對我們國家有憧憬，才會來台灣讀書，如果畢業後能夠優先成為技術移民，取得國籍，投入汽車運輸業，這樣是大客車業者、乘客以及外籍生的三贏

李建文說，現在很多行業都開放外籍勞工，但是職業駕駛人沒開放引進外勞；就算是外籍技術移工，和我們現在交通法規也是牴觸，而且也不適合。如果技術移民能取得國籍，投入汽車運輸業，業者願意來培訓，例如用建教合作，協助大專校院外籍生取得中華民國職業大客車駕照，政府該做的就只要是修改相關的移民法規即可。

李建文說，現在大客車駕駛荒問題非常嚴重，現在是有車沒人開，車開不出去就沒人坐，班次少，只剩老人家來搭；另外大客車駕駛高齡化，平均年齡49.5歲，問題再不解決，以後變成「老人載老人」。

薪資的部分，不具名業者表示，台灣的外籍移民和本國勞工是一視同仁，沒有外勞薪水較差的問題，這就是台灣的優勢；因此大客車月薪6萬，對東南亞國家的外籍技術移民應該是有吸引力。