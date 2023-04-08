有關大陸軍方東部戰區今日宣布，將在台灣周邊執行戰備警巡及演習，海洋委員會表示，已於第一時間掌握相關資訊，將以「不畏懼、不迴避、不示弱」的堅定立場，堅定捍衛主權及國家安全。

針對總統蔡英文過境訪美，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會見。中共中央台辦今（6）最新指出，嚴厲正告民進黨「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

蔡英文總統7日結束出訪行程返台，針對蔡英文總統過境訪美，與美國眾議院議長麥卡錫會見。大陸中央台辦指出，嚴厲正告民進黨「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

今上午由東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅宣布「中國人民解放軍東部戰區」按計劃從4月8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

海洋委員會表示，海巡署已於第一時間掌握相關資訊，並協同國防部運用聯合情監偵作為，掌握周邊海域目標動態，持續保持高度警覺、嚴密監控，將本於「不畏懼、不迴避、不示弱」的堅定立場，堅定捍衛主權及國家安全。