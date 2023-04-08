洛杉磯天使8日在主場開幕戰不敵藍鳥，儘管隊中兩大猛將「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平都做出貢獻，但是天使投手賀蓋特（Jimmy Herget）中繼砸鍋，藍鳥終場4比3逆轉勝。卓奧特轟出兩分全壘打，大谷翔平擊出兩支安打，兩人打擊率目前都在3成以上。

明星投手巴西特（Chris Bassitt）季外與藍鳥簽了3年6300萬美元大約，此戰他擔任先發，登板第一顆球還沒投出去就被抓到「超時」，被罰1顆壞球，天使隊沃德（Taylor Ward）完全沒出棒，投到最後變成保送，其實巴西特只投了3顆壞球。

接著卓奧特上來，巴西特第一球四縫線要搶好球，卓奧特大棒咬中，主場開幕戰首局的全壘打！巴西特隨即回穩，以沉球K掉了大谷翔平。4局上藍鳥反攻拿回1分，4局下半巴西特又四壞保送，厄薛拉（Gio Urshela）盜二壘得逞，趁著捕手暴傳站上三壘，後面佛萊徹（David Fletcher）短棒奇襲成功，天使3比1領先。

7局下天使換投，又在兩出局之後再換一次投手，登板的賀蓋特慘遭畢謝特（Bo Bichette）轟了逆轉3分彈。這是一顆低處進壘的滑球，畢謝特像是打高爾夫球一樣把它撈出牆外。

8局上大谷翔平第一個上來擊出二壘打，這球非常強勁飛到右外野，宛如經典賽的日本隊逆轉墨西哥的戲碼，大谷也非常振奮。然而天使後面3位打者全數以飛球出局，大谷進佔三壘但無功而返。大谷另一支安打出現在第5局，無奈後面隊友也都是飛球出局。天使先發左投山多沃（Patrick Sandoval）6局失1分幸不辱命，可惜被牛棚砸掉。