高雄一名男子與一名單親母親分手後求復合不成，傳訊息威脅「我要你全家死」，接著又將人囚禁在自己旅館房間內，女子被奪手機性侵，最後趁拿到手機時傳給前夫「9」、「5」兩個數字，前夫與兒子一看就知大事不妙，馬上透過她的Google帳號查詢定位，報警逮人，法官依犯強制性交罪判男子4年徒刑。

判決書指出，男子在民國110年7月6日用臉書私訊女子說「我要你全家死」等內容，過2天他以要還衣服為由，要女子到他的旅館房間找他，但他之後就將房門上鎖阻止對方離開，還拿走對方手機、性侵對方，過程中男子曾下跪磕頭求復合，女子最後趁機拿到手機向前夫求救，警方隔天到場逮人，將女子救出。

女子的前夫表示，當時他發現女子一直沒有回覆訊息，察覺不對勁，後來女子突然傳來「9」、「5」兩個字，他意會是「救我」，後來告知女子的兒子，兒子用女方GOOGLE帳號查到定位在某旅館，隨即報警逮人；旅館負責人也說當時房內有搬家具的聲響，也聽到女方說「請把手機還我」，他因此就敲門說「如果你們吵架，有事情好好講」、「別的房客說要叫警察」，之後房內就安靜了。

法官審酌求救訊息內容、旅館人員證詞，女子下體也有撕裂傷等證據，認定男子犯行屬實，依犯強制性交罪處4年徒刑，又依2個恐嚇危害安全罪各判拘役40日、50日，可易科罰金。民事方面，小芳求償80萬元，最後判賠50萬元，全案還可上訴。