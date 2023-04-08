「青埔盃慢速壘球錦標賽」全台16支隊伍競技，由青埔教育基金會董事長張嘉郡（左三）開球。（張朝欣攝）

雲林縣「青埔盃慢速壘球錦標賽」8日在虎尾鎮新虎尾壘球場登場，來自全台16支慢壘隊伍齊聚雲林以球會友，主辦單位青埔教育基金會表示雲林慢壘運動盛行，新虎尾壘球場位於高鐵特定區，將持續舉辦各種全國性比賽吸引人潮，打造虎尾鎮成為雲林慢壘基地，同時促進高鐵特定區整體發展。

「青埔盃慢速壘球錦標賽」由立委林文瑞、青埔教育基金會董事長張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣體育會慢速壘球委員會主委朱健嘉等人共同開球，歡迎400多名選手一起來享受慢壘運動樂趣，同時提醒外縣市選手利用比賽空檔遊賞雲林美景、品嘗美食，感受雲林人的熱情。

張嘉郡表示，新虎尾壘球場位於高鐵特定區，是她擔任立法委員時期與當時虎尾鎮代會主席丁學忠合作提出興建計畫，向中央爭取1200萬補助款、縣政府籌措600萬元所興建，球場內有2座標準慢速壘球場地，提供喜愛慢速壘球運動朋友安全舒適的訓練與比賽場域。

張嘉郡說，參賽16支球隊8日分別在虎尾鎮新虎尾壘球場、斗六市長安壘球場進行預賽，爭取9日在新虎尾壘球場決賽門票與冠軍獎盃。未來青埔教育基金會將持續辦理各種賽事，讓虎尾鎮成為雲林慢壘基地，並藉由慢壘運動的推動，吸引人潮湧入高鐵特定區，打造虎尾另一處商圈。

朱健嘉指出，雲林縣體育會慢速壘球委員會響應雲林縣政府「雲林上場」全民運動年政策，承辦青埔盃慢速壘球錦標賽，16支參賽隊伍實力都相當堅強，比賽精彩可期，希望藉由比賽提供慢壘愛好者以球會友機會，並帶動縣民運動風氣，讓雲林加速前進。