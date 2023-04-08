「蔡麥會」引發大陸祭起反制措施，大陸國台辦昨（7）日宣布，以「台獨頑固份子」名義對我駐美代表蕭美琴實施制裁，禁止入境大陸、港澳與交易交流等限制。對此，蕭美琴好友、電台主持人阿羚表示，蕭過去曾在民進黨立委初選被對手抹成「中國琴」，為此哭到顫抖。

阿羚昨（7）日在臉書撰文提到，蕭美琴2008年和王世堅一同競逐立委初選，那時自己無條件的全力支持蕭美琴，在全國的廣播時段連續專訪播出，結果傳出一句「中國琴」的稱呼，導致蕭美琴黨員票大輸。

儘管蕭美琴在民調上領先超過14％，但還是輸了黨員票。阿羚回想起當時的情況，稱「永遠忘不了她抱著我哭的顫抖，因為她真的是永遠的台灣琴」；她指出，結果堅系選到最後去跳海了，自己常常在想，當時如果是蕭美琴當選，民進黨2014還會讓柯文哲當市長嗎？「一步棋的錯，歷史就不一樣了」。

阿羚還分享她跟蕭美琴的故事，「美琴説她有一盒茶葉要送我，結果放車上忘了拿下車，我一直記得她當時那個純樸直接的表情，也一直記得她邀請我們去花蓮旅行的熱情」。