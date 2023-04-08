金融機構向來為駭客鎖定的主要攻擊目標，鑑於駭客攻擊模式趨於組織化與系統化，國家資通安全聯防與情資分享合作不僅有助建構全民資安聯防機制，亦會提升國家防護能量，確為打造安全、可信賴之智慧國家之關鍵環節。

透過公私部門協力即時提供情報、資料與橫向通報管道順暢無阻，除可迅速掌握最新威脅情資以收早期預警之效，並可於資安事件發生後再合力調查而迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團，從源頭阻斷駭客攻擊，有助提升應變速度、保障持續營運並降低事件所生損害。

遠東銀表示，每年均依規畫資安策略藍圖訂定執行計畫，從精進資安政策、管理與技術等層面與時俱進，並時時保持最高警戒，針對駭客於不同階段及不同邊界可能發動攻擊，進行更具深度及廣度的資安防禦，以因應數位轉型所帶來金融資安威脅。

同時，遠東銀近年亦依循金管會推動的「金融資安行動方案」持續測試與精實資安韌性，藉由與北市調查處及金融同業間合作展開資安聯防機制，積極因應日新月異的資安威脅變化和趨勢，將責無旁貸與公私部門共同致力追求客戶權益與金融安定的絕對保障。