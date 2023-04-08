去年底九合一大選選前，彰化縣竹塘鄉五庄村70歲的杜姓老鄰長為了讓好友林姓鄉代當選，自掏腰包幫林買票，拿了4千元給黃女一家4人，結果黃女拿到錢後只拿出1千元給兒子，且還因走漏風聲，害得老鄰長遭羈押禁見，最後坦承賄選，並於日前被彰化地方判刑1年6月，裭奪公權3年；黃女則被裁定緩起訴。

判決指出，被告杜姓鄰長是竹塘鄉林姓鄉代的多年好友，杜姓鄰長為讓林姓鄉代順利連任，於2022年10月2日19時至21時，騎乘機車前往同村的黃女家中，交付4000元賄款給黃女，告知黃女1票1000元，希望黃女將家中4票都投給林姓鄉代。黃女收下4000元後，將其中1000元賄款交給兒子。

去年11月底，檢警接獲檢舉展開追查，傳訊杜姓鄰長到案，並於11月20日7時50分許，由芳苑警分局派員持搜索票到黃女住處搜索查獲，扣得4000元賄款，同時查扣相關競選文宣及口罩。

杜姓鄰長到案後否認涉案，在檢察官訊問後，被認定違反《公職人員選舉罷免法》嫌疑重大，且有串證之虞，遭檢方聲請羈押禁見。

一審法官審理認為，被告杜男在審理時才坦承行賄犯行，買票規模雖僅4票，賄選金額不多，但仍執意為林姓鄉代買票，嚴重敗壞選風與破壞民主制度，依違反選罷法交付賄賂罪，判刑1年6月、褫奪公權3年。