俄羅斯盧布本周五跌到過去一年以來的最低點。根據莫斯科證交所的資料，盧布對美元的匯率跌到1美元兌換超過83盧布，歐元匯率跌到1歐元可兌超過91盧布。俄羅斯財政部指出，出口收入減少以及進口貨物增加，造成了盧布走跌。不過分析師認為，外資急速外流也是主要原因。

根據《莫斯科時報》報導，自從俄烏戰爭開打以來，已有數十家外商撤離俄羅斯，出售資產總值達到150億至200億美元。加上總統普丁最近批准英國能源巨頭殼牌公司（Shell）出售在遠東石油管道計畫（Sakhalin-2）中的持股，可能加速拉低盧布。

目前仍有大約2000家外商正在等待政府的許可，以出售在俄羅斯的事業，並將資本匯往國外。

俄羅斯政府寄望能透過出口石油，來挽救盧布的頹勢。2022年俄國靠著石油出口，估計賺了大約2180億美元，比前一年增加20%。俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）表示，希望油價上漲能帶領盧布再次走強。

市場人士則認為，俄羅斯政府傾向逐步削弱盧布，因為既可增加預算收入，又不會造成通貨膨脹。俄羅斯投資公司Russ Invest首席經濟學家亞歷山大（Harutyunyan Alexander）預測，未來幾周盧布可能繼續貶值，跌到1美元兌84.5至86.5盧布的範圍。