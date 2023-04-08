新北市長侯友宜也在同場活動展現出雄厚實力，擁護者大呼「選總統」，可看出選民對他的期待。（呂健豪攝）

2024前哨戰開打？先後出席嘉義同鄉會 賴清德、侯友宜尬人氣曝光

嘉義同鄉會向來為每次選舉的兵家必爭之地，新北市嘉義同鄉會今（8）日在汐止舉辦30周年會慶，副總統賴清德、新北市長侯友宜先後前往，雙方各自展現問鼎大位的實力，賴支持者大喊「總統好」，侯擁護者則疾呼「選總統」，儼然形成2024前哨戰。

新北市嘉義同鄉會今日舉辦第11屆第2次會員大會暨30周年慶，副總統賴清德受邀前往，在黨內立委賴品妤、羅致政等人陪同下，展現出驚人的氣勢，眾多支持者大聲疾呼「總統好」，很難想像民進黨才剛在去年九合一地方選舉上遭到嚴重的挫敗。

而目前國民黨最熱門的總統人選、新北市長侯友宜也受邀出席同場活動，不過賴、侯2人先後抵達，時間錯開將近1個小時，雙方並未碰頭，侯友宜在現場也展現出目前藍營最具實力問鼎大位的姿態，亦有擁護者大喊「選總統」，可以看出藍營支持者對他的期待。

不過儘管雙方都展現出各自實力，但所顯現出的是全然不同的氛圍，賴清德代表的是綠營在去年九合一大選遭受嚴重挫敗後，迅速整隊備戰2024，比起藍營至今支持者仍然對侯喊出「勸進」的口號，眼下徵召機制、人選不明；面對不斷逼近的2024之戰，如何應戰都將考驗國民黨及黨主席朱立倫的智慧。