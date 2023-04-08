新竹縣目前有竹北和竹東2所社區大學，為引導更多縣民邁向社區公共學習，縣府委託明新科大進行「豐湖社區大學」設置可行性評估，規畫終生學習的地方特色課程，期明年就能催生出第3所社區大學。

縣長楊文科表示，推動終身學習是縣府長期努力的政策，繼2011年領先全國推出《新竹縣終身學習白皮書》後，去年更重新檢視，提出終身學習白皮書2.0，辦理社區大學也獲教育部肯定，連續6年成績評定優等。

縣府為因應新豐湖口地區人口增長，委託明新科大辦理新豐與湖口2鄉學習需求調查，進行「豐湖社區大學」設置可行性評估。

教育局長楊郡慈表示，3月27日在明新科大舉辦新竹縣推動終身學習服務平台專家諮詢會議，邀請終身教育專家學者、社區代表等人一同交流，共同擘劃豐湖區終身學習發展藍圖。

明新科大推廣教育中心品味學習課程老師張秀蓮說，超高齡社會即將來臨，學習需求要及早因應，在稍偏遠鄉鎮的成人，學習機會仍相對不充足，縣府計畫開辦第3所社區大學是有急迫性，也是很棒的一件事。

明新科大辦理的可行性評估，將透過豐湖地區「終身學習服務平台計畫」，以客家文化及環境永續為發展核心，辦理專家諮詢會議、推廣說明會、學習行動工作坊及終身學習參訪等，盤點居民們的學習需求。

明新科大根據需求調查，將以客家文化脈絡和地方知識學等，規畫具在地特色的終身學習行動平台，形塑「豐湖社區大學」的雛型。

明新科大辦理的可行性評估，預計年底做結案報告，最快明年就可成立豐湖社區大學。更多終身學習相關活動可上臉書「豐湖好好學」粉絲專頁查詢。