台灣雖然不大，但騎車環島也應做好詳細規劃及萬全準備。一名女網友分享，她找女性友人騎車環島，不料演變到最後兩人竟翻臉，對方甚至揚言提告。近萬網友炸鍋：「要告遺棄罪嗎」。

「環島找伴真的要慎選」，原PO在臉書社團「騎車環島趣」抱怨，日前騎車環島，事先找來一名女伴同行，因對方已有一次環島經驗，討論後依照計劃出發，第一天就鬧得不可開交。

兩人因手機充電的問題，開始意見不合；騎到一半同伴又跟丟了，還提出要原PO去接人的無理要求；原PO只願提供修車師傅電話，請別人來接，她自己繼續行程。

同伴傳LINE訊息喊提告，「不見面就法庭見」、「妳都不擔心我會不會回不了家欸」、「等我資料備足，想鬧大就來，當我好欺負就是了」。

原PO欲哭無淚，「妳自己說不騎，我不可能因為妳停止環島吧」、「別人可以，妳就公主命嗎」，直呼旅伴真的要慎選，不然沒完沒了。

故事曝光後，引來近萬名網友看傻，「千萬別網徵車友！不然真的鬼月提前到」、「封鎖她吧！免得壞了自己的心情」、「還好我環島都自己一個人，遇到這種旅伴，心情全毀」、「遇到一個有理說不清的」、「提告？她要不要先搞清楚狀況，提遺棄罪嗎」。