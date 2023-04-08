聯準會選在美國時間7日的假期時，公布截至3月29日一周內，當地所有商業銀行的存款數，以非季節性調整的基礎來算，從更早一周前下修至17.31兆美元，現在小增至17.35兆美元。

好消息是，這是從3月中上旬接連發生矽谷銀行（SVB）以及標誌銀行（Signature Bank）倒閉以來，當時創紀錄從銀行竄逃的巨額資金，再一次又重新存回美國金融機構內。

就規模上而言，這次美國歷史上第2大和第3大銀行關門事件，迫使美國聯邦監管部門繃緊神經，在事發時就立刻宣布會保障民眾的存款。同時，藉此也希望大家要對銀行系統有信心，避免一窩蜂把錢從銀行提出來。。

聯準會這份報告中，全美資產排名前25名的銀行，以及中小型銀行的存款均有增加。在3月中上旬前述銀行紛傳破產後，小銀行業者受到擠兌的衝擊尤其大，因為當時主管機關一開始承諾，只保障存戶25萬美元的存款。

為了打壓大漲的通膨，聯準會在1年前開啟美國升息周期的大門，看衰美國經濟的專家學者們，都認為美國即將步入衰退期。再者，現在又發生金融業者因利率一直上升造成大幅虧損而倒閉，市場也對動盪的環境感到不安。

事實上，若用非季節性調整的計算方式，美國銀行業者全部帳面金額，在最近一周期間，確實大減至少1200億美元且創新高紀錄。仔細一看，這些銀行大部分是因為，賣出870億美元證券商品給部分非銀行業者，像是避險基金等。

聯準會指出，美國銀行業者在最近兩星期中，每一星期都釋出這樣龐大數字的金額，大部分的金融商品是美國公債以及不動產抵押貸款證券（MBS）等。這也與FDIC（美國聯邦存款保險公司）當時曾強行介入，要上述破產的兩家美國銀行出脫自己手上不同的資產行徑一致。不過，聯準會未明說銀行大賣資產的主因。

同時在近3月底的一周時間內，美國銀行業者還是持續借錢給企業或消費者，金額大概在12.07兆美元，較更早一周還要小幅增加。至於商業用途與民用不動產貸款，以及商業與產業界所借的錢稍微減少。不過，正好被消費者使用信用卡小幅增加的信貸金額給補上。